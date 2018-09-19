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Adana merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Ankesörlü telefonlardan yapılan görüşmelerin analizi sonucu yapılan operasyonda, 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı

Adana'da merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 9'u muvazzaf 17 askere yönelik Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si muvazzaf, diğerleri daha önce meslekten ihraç edilen 13 asker yakalandı.

Bir dönem Adana'da da görev yapan askerlerin astsubay, teğmen ve üsteğmen rütbelerinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerine, kentteki ankesörlü telefonlardan yapılan görüşmelerin analiz çalışmaları sonucu ulaşıldığı belirtildi.

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13 asker adana FETÖ/PDY operasyon

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