Adana merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8’i muvazzaf 14 askerden 12’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, aranan bir askerin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 14’e yükseldi.
Şüphelilerden 4’ünün etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, 10’unun ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 8’i muvazzaf 14 asker, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 12’sini tutukladı, ikisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankesörlü telefonlardan yapılan görüşmelerin analizi sonucu 19 Eylül’de, Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenlenmiş, 7’si muvazzaf 13 asker gözaltına alınmıştı.
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