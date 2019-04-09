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Adana merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2'si görevde, 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş 59 polisten 50'si yakalandı

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2'si görevde, 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş 59 polisten 50'si gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 59 zanlıdan 50'si yakalandı.

Şüphelilerin, örgüt içerisinde "zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs" olarak adlandırılan "mahrem imamlara" bağlı bulundukları, 17/25 Aralık sürecinin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri iddia edildi.

Diğer 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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