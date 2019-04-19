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Adana merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi - Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında halen görevli polis ve askerlerin de bulunduğu 18 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik önceki gün düzenlediği operasyon kapsamında 4 şüpheliyi daha yakalamasıyla gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Adana merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Hakkari, Konya ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında görevde olan polis ve askerlerin yanı sıra meslekten ihraç edilen öğretmen, eski askeri okul öğrencisi ve muhasebecinin de bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü kadın 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilenlerin de yer aldığı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, halen görevde olan polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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