Adana merkezli çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

Adana merkezli 3 ilde çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları ileri sürülen 17 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adana merkezli 3 ilde bugün şafak vakti 17 zanlının yakalanması için operasyon yapan polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların "çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, tefecilik yöntemiyle yüksek faizle şahısları borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıkları" öne sürüldü. Zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

