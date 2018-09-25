Adana merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)- ADANA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli, Manisa, Kütahya, Hatay ve Şanlıurfa'da operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Polis ve askeri okullardan atıldıkları öğrenilen 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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