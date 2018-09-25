HABER

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)- ADANA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın, 12 kişi yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli, Manisa, Kütahya, Hatay ve Şanlıurfa'da operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Polis ve askeri okullardan atıldıkları öğrenilen 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Şüphelenip gizli kamera kurdu, gerçek kendisini de şaşırttıŞüphelenip gizli kamera kurdu, gerçek kendisini de şaşırttı
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldıResmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Diğer Haberler
Görenleri şaşırtan canlılar

Görenleri şaşırtan canlılar

İlginç iddia! 'Büyü var' deyip 270 bin lira dolandırdı

İlginç iddia! 'Büyü var' deyip 270 bin lira dolandırdı

Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı

Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı

Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!

Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!

Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi

Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi

Üniversite partisinde büyük şok!

Üniversite partisinde büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.