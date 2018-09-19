Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 askere gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 7'si muvazzaf, 13 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de yapılan baskınlarda 7'si muvazzaf 13 asker yakalandı.
Gözalına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları cep telefonlarından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' yüklemedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklarını örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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