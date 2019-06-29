Adana merkezli FETÖ operasyonunda 32 şüpheli adliyede

ADANA,(DHA)- ADANA merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 32 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin’de operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ’nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları öğrenildi.

Emniyette sorguların tamamlanan 32 kişi, adliyeye sevk edildi.

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