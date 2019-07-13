HABER

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda göz altına alınan polislerden 1’i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde, 2’si meslekten ihraç edilmiş şüpheli 12 polis memuru hakkında göz altı kararı verildi.Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Temmuz Çarşamba günü Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de şafak vakti düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi göz altına aldı.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait fişleme belgelerinde örgüt mensubu olarak kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslar tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ileri sürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda göz altına alınan polislerden 1’i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde, 2’si meslekten ihraç edilmiş şüpheli 12 polis memuru hakkında göz altı kararı verildi.
Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Temmuz Çarşamba günü Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de şafak vakti düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliyi göz altına aldı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait fişleme belgelerinde örgüt mensubu olarak kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslar tarafından haklarında verilmiş beyan ve teşhis işlemi bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan polisler adliyeye sevk edildi

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Emekli uzman çavuş kazada hayatını kaybettiEmekli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attıHavalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.