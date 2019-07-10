HABER

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10’u aktif görevde, 2’si meslekten ihraç edilmiş şüpheli 12 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda şahısların, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait ‘fişleme belgeleri’nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslarca haklarında verilmiş beyan ve teşhis işleminin bulunduğu, örgüt tarafından ‘mahrem imamlarla’ gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ifade edildi.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle beklediŞaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi
Fırına dalan otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldularFırına dalan otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.