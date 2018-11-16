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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 eski polis adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan, meslekten ihraç edilmiş 28 polis adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik üç gün önce Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 eski polisin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polis, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi bulmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34 eski polis hakkında gözaltı kararı alınmış, bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenledikleri operasyonlarda şüphelilerden 28'ini yakalamıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan "mahrem imamları"nın beyanları, ankesörlü telefon ve büfelerdeki sabit hatların HTS ve baz istasyon analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre, şüphelilerin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde oldukları, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülmüştü.

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