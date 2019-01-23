Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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