Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

