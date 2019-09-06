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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Adana, İstanbul, Bursa ve Ankara'da 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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