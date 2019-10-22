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Adana merkezli fuhuş operasyonunda 20 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana ve Niğde'de gözaltına alınan 24'ü kadın 54 zanlıdan 20'si tutuklandı - Zanlıların, teknik takibe takılmamak için kadınları lüks araç isimleriyle tanıttığı belirlendi

Adana ve Niğde'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Adana ve bazı ilçeleri ile Niğde'de fuhuş yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü kadın 54 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 28'i, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 26 zanlıdan, aralarında elebaşları Ahmet K. ile Tamer T'nin de yer aldığı 20'si tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Elebaşları arasındaki engelli Ahmet K. ile Tamer T'nin, güvenlik güçlerinin teknik takibine takılmamak için telefon görüşmelerinde fuhuş yaptırdıkları kadınları lüks araç isimleriyle tanıttığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ve bazı ilçeleri ile Niğde'de fuhuş yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ekim'de operasyon düzenlemiş, aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 24'ü kadın 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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adana fuhuş operasyon

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