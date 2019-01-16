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Adana merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 22:28 | Son Güncelleme

ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.  Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi.

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi. Adana ve Mersin'de çok sayıda eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 2'si kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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