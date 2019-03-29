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Adana merkezli iki ildeki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

HDP Adana il binasında Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışıyla ilgili alacak için kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapılarak, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden, HDP Adana il yöneticisi Gülseren Tural'ın da arasında bulunduğu 8'i tutuklandı

HDP Adana il binasında Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışıyla ilgili alacak için kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapılarak, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden, HDP Adana il yöneticisi Gülseren Tural'ın da bulunduğu 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Mart'ta Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "yağma", "terör örgütü PKK/KCK adına tehdit", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan HDP il yöneticisi Gülseren Tural ve il yöneticisi Hüseyin Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HDP Adana il binasında Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışıyla ilgili alacak için kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapılarak, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 13'e yükselmiş, sağlık sorunları nedeniyle bir kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın 2016'da Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışı konusunda anlaşmazlığa düşen taraflardan borçlu olanının başvurusu üzerine HDP Adana il binasında "sözde mahkeme" kurularak yapılan "sözde yargılama" sonucunda alacaklı M.A.T'ye 100 bin lira ödenmesine karar verildiği, M.A.T'nin il binası çıkışında 3 kişi tarafından terör örgütü PKK adına parasının yağmalandığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunması üzerine başlatıldığı öğrenilmiş,
bu kapsamda HDP Adana il binasında mahkeme kararıyla yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde "sözde yargılamanın" kayıt altına alındığı yazılı metnin de ele geçirildiği belirtilmişti.

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