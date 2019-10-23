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Adana merkezli sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 18'e yükseldi - Şüpheliler arasındaki baba ve oğlunun evinde banyonun tavan arasına gizlenmiş 20 bin liralık sahte banknot ele geçirildi

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik dün gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Ekibin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 25 adrese 250 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bir baba oğulun da olduğu öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 90 bin liralık sahte banknotun 20 bin lirasının, Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) kaldığı evde banyodaki asma tavana gizlenmiş olarak bulunduğu belirtildi.

Şüpheli baba ve elektrik elektronik mühendisi oğlunun, İstanbul'dan temin ettikleri sahte banknotları, yüzde 20-30 oranındaki bedelle sattıkları ileri sürüldü.

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla hakkında gözaltı karar çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

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