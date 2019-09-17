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Adana merkezli tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik 4 gün önce Adana, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 6'sı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 7 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Eylül'de Adana, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Tefecilik yöntemiyle vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbederek zorla senet imzalattırdıkları öne sürülen suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 milyon 107 bin liralık 82 senet, 4 tabanca ve bunlara ait 5 şarjör ile 235 mermi ele geçirilmişti.

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