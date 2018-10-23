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Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Körfez ülkelerine uyuşturucu nakletmeye çalıştıkları ileri sürülen şüphelilerin, 12 gün önce Adana'dan Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla gönderilmeye çalışılırken ele geçirilen 965 bin uyuşturucu hapla da bağlantılı oldukları öne sürüldü

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dört gün önce Adana, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılıkça sorgulandı.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Körfez ülkelerine uyuşturucu nakletmeye çalıştıkları öne sürülen zanlıların, 12 gün önce Adana'dan Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla su arıtma aparatları arasına saklanarak gönderilmeye çalışılırken ele geçirilen 965 bin uyuşturucu hapla da bağlantılı oldukları iddia edildi.

- Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 8 ilde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 11'i Suriye uyruklu 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan şüpheli M.Ö'nün ikametgahında, 70 bin uyuşturucu hap bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında yürütülen planlı çalışmalarda 1 milyon 459 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verilmişti.

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