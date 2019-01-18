Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli iki ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Ocak'ta "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheliden 4'ü, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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