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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 07:04 | Son Güncelleme

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü

Adana merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliyi yakalamak için Adana, Antalya ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 lüks daire, 4 otomobil, ve 308 hesaba el konulduğu belirtildi.

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