Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 96 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 96 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis örgütüne yönelik Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurtdışına aktararak devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen 146 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 117’si Adana’da olmak üzere İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde ikamet eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 96 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 50 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda; suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278’i üzerinde bugüne kadar yapılan incelemede 30 milyon 240 bin TL para hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler ise devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 TL para ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararı gereğince el konuldu.

