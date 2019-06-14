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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Kıbrıs yasa dışı bahis gözaltı

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