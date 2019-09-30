Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi tanıtıldı

"Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi Bakanlığımız, UNDP ve odamızın iş birliğiyle Adana'da kurulacak İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak."

Projeyle kent ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklediklerini ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

Kıvanç, Adana'nın otomotivden tekstile, makineden gıdaya, kimya ve plastikten hazır giyime kadar çok geniş yelpazede üretim çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti.

- GSO Başkanı Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de projenin Adana için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yatırımın sermaye, bina, makine teçhizat ve iş gücü olmak üzere vazgeçilmez dört unsurunun bulunduğunu belirten Ünverdi, "İş gücünün nitelikli olması lazım. Endüstri 4.0 yaşadığımız şu çağ içinde daha rekabetçi koşullarda çalışmaya gayret ediyoruz. Her iki bölge göç almış olan bir yer. Gelen göçe biz bir şekilde nitelik kazandırıp bunları üretime çekmek durumundayız çünkü sosyal barışı da korumamızın ancak bununla mümkün olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofisi Başkanı Barış Dinçer de projenin başarılı örneklerinin diğer illere de Gaziantep deneyimi ve Adana vasıtasıyla yayılması temennisinde bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının, Türkiye'de on yıldır varlığını sürdüren kalkınma kuruluşu olduğunu dile getiren Dinçer, Türkiye'nin 2009 yılında EBRD'nin yatırımlarına ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.