Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak

Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturucak festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerden tatlılara, kebaptan sakatat ürünlerine kadar 30'a yakın yiyecek sergilendi.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tüm dinamikleriyle mevcut gastronomi potansiyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve geleneksel mutfağının geleceğe taşınması için en büyük adımı geçmiş yıllarda attıklarını söyledi.

Festivalin geçen yıl uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, "Festivalimizde bu yıl tüm konuklarımızı 'Büyük Akdeniz Şöleni'nde buluşturacağız. İddia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri boyunca unutamayacakları bir lezzet şölenine tanıklık edecek. 4-6 Ekim'de Adana Merkez Park'ta, kelimenin tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar." dedi.

Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle, geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu belirtti.