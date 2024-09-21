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Adana'yı ayağa kaldıran sapık polis serbest! Küçük kızı korkutup aracına bindirmiş... İğrenç cinsel istismar iddiası

21.09.2024 14:51
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Adana'da bir polis hakkında konuşulan iddialar mide bulandırdı. 12 yaşındaki küçük kızı takip edip korkutarak aracına bindiren, sonra da cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen polis için hapis cezası istendi. Şüpheli polisi mahkeme serbest bıraktı.

Adana'yı ayağa kaldıran sapık polis serbest! Küçük kızı korkutup aracına bindirmiş... İğrenç cinsel istismar iddiası

Sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu kız polis kabusu yaşadı. Çocuğu polis kimliğiyle korkutup aracına bindirdiği öne sürülen polis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddianamede şüpheli polisin "sarkıntılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapsi istendi. Polis görevden uzaklaştırıldı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN ÇOCUĞUN PEŞİNE TAKILDI

İddiaya göre Adana'da bir polis sabah okula gitmek için evden çıkan 12 yaşındaki yabancı uyruklu küçük kızı bir süre takip ettikten sonra aracıyla önünü kesti. Üniformalı polis, kimliğini göstererek arabasına bindirdiği kıza cinsel istismarda bulundu.

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KÜÇÜK KIZ GİBİ O DA HIZLA KAÇTI

Küçük kız arabadan inince şüpheli polis aracıyla hızla uzaklaştı.

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İŞTE İSTENEN CEZA

Savcılık polis hakkında "sarkıntılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istedi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

SERBEST BIRAKILDI

Görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana çocuğa cinsel istismar
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