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ADANA NUMAN KURTULMUŞ'TAN, SUUDİ YÖNETİMİNE UYARI

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

NUMAN KURTULMUŞ'TAN, SUUDİ YÖNETİMİNE UYARI AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, 'Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı' anlamına gelen 'Hadim'ül Harameyn' unvanı taşıdığını belirterek, Kral ve yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm teferruatların ortaya çıkmasına yardımcı olması lazım.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN, SUUDİ YÖNETİMİNE UYARI AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, 'Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı' anlamına gelen 'Hadim'ül Harameyn' unvanı taşıdığını belirterek, Kral ve yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm teferruatların ortaya çıkmasına yardımcı olması lazım. Yoksa dünyanın 4 bir tarafından orayı hac ve umre için ziyaret edecek yüz milyonlarca insanımızın 'Acaba başımıza ne gelir' korkuları yaşaması, telafi edilecek bir korku değildir. Dostça söylüyoruz, Kral'ın bu konudaki önemli sıfatını, İslam dünyası üzerindeki sıfatının gereğinin yerine getirmesi de boynunun borcudur dedi. Beraberinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Eroğlu, Ak Partili milletvekilleri, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve parti teşkilatıyla birlikte Yüreğir Belediyesi'ne ait kına evinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilerle sohbet etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin seçim atmosferine girdiğini hatırlatarak, 6 haftadır seçim strateji heyetiyle kampanya ve aday tespit süreçlerine ilişkin çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ak Parti'nin açık ara birinci parti olarak seçimleri sonuçlandıracağını kaydeden Kurtulmuş, Anadolu'yu dolaşıyoruz, şehirlerimizin nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Gördüğümüz manzara, Türkiye'nin geleceği ve partimiz açısından umut vericidir dedi. Gündeme ilişkin konuşan Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yapan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından engellenmeye çalışıldığını belirterek, tüm engellemelere karşı bu arama faaliyetlerinin kararlılıkla yapılacağını kaydetti. Cumhur ittifakına değinen Kurtulmuş, yerel seçimin yapısı gereği bu ittifakın teknik ve hukuki olarak mümkün olmadığını belirterek, terör ve milli meselelerde MHP ile ittifakın devam edeceğini belirtip, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda dün MHP ile sağladıkları ittifaka dikkat çekti. Numan Kurtulmuş, son dönemde sadece Türkiye değil, tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesinin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı olduğuna vurgu yaparak, Viyana Sözleşmesi maddelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini, çünkü bu cinayetin o maddelerdeki boşluk nedeniyle Suudi Arabistan toprağı sayılan konsolosluk binasında işlendiğini anlattı. DOSTÇA SÖYLÜYORUZ Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve yönetimine de çağrıda bulunarak şunları söyledi Suudi Arabistan kralı aynı zamanda Hadim'ül Harameyn'dir, yani İslam'ın 2 kutsal beldesi olan Mekke ve Medine'deki Harem-i şeriflerimizin hizmetkarıdır. Bu büyük bir sorumluluk da veriyor. İslam dünyasının 1 milyar 700 bin Müslüman için, oraya giden insanların bireysel emniyetleri için vicdani bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Bu sıfatı bir şekilde zedelememek gerçekten önemli. Kralın ve yönetimin bu olayla ilgili tüm teferruatların ortaya çıkmasına yardımcı olması lazım, yoksa dünyanın dört bir tarafından orayı hac ve umre için ziyaret eden yüz milyonlarca insanın 'Acaba başımıza ne gelir' korkuları yaşaması, telafi edilecek bir korku değildir. Dostça söylüyoruz. Kralın bu konuda önemli sıfatını, İslam dünyası üzerindeki önemli sıfatının gereğini getirmesi de boynunun borcudur. Görüntü Dökümü ------------------------ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşması - Gazekeciler ili selamlaması - Genel ve detay görüntüler SÜRE05'03 BOYUT559 MB Haber-KameraNuri PİR,Eser PAZARBAŞI,Can ÇELİKADANA,(DHA)

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