Adana polisi 9 kişiyi terör örgütlerinin elinden kurtardı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri 6’sı bölücü terör örgütü PKK’ya, 3’ü ise DEAŞ’a katılan 9 kişiyi ikna ederek ailelerine kavuşturdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılında terörle mücadelesi etkin bir şekilde devam etti. Terör ekipleri bir taraftan sahada operasyon yaparak terör örgütünü etkisiz hale getirmeye çalışırken bir taraftan da bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında ailelere ulaşarak terör örgütlerine katılan çocuklarının kurtarılması için çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında ailelerle sürekli görüşen terör ekipleri önce ailelerini ikna etti. Daha sonra da polis DEAŞ terör örgütüne katılan 3 kişi ile terör örgütü PKK’ya katılan 6 kişiyle irtibata geçti. Polis şahıslarla ve ailelerle yapılan görüşmede devletin etkin pişmanlık yasası olduğunu, şahısların ikna olması durumunda bu yasa kapsamında işlem göreceğini anlattı. İlk etapta şahıslar terör örgütlerin kendilerine "devlet size işkence yapar, sizi öldürür, sizi hapiste çürütür" sözünün doğru olmadığını anladı. Bir süre sonra şahıslar ikna olarak Türkiye’ye gelip teslim olmaya karar verdi. Bu sayede 2019 yılında terör örgütünün kamplarında bulunan 9 kişi kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

177 operasyonda 116 kişi tutuklandı

Polis terör örgütünün elinden gençleri kurtarmanın yanı sıra operasyonlarına da hız kesmeden devam etti. Polis 2019 yılında yaptığı 177 operasyonda 542 zanlı yakaladı. Bu zanlılardan 116’sı tutuklandı. Bu tutuklananlar arasında DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri ve PKK’nın Türkiye’de turizm bölgelerini hedef almak için bombalı saldırıya gelen ve engellenen iki kadın terörist de bulunuyor. Polis yaptığı bu çalışmalar sayesinde birçok şehrin kana bulanmasını ve çok sayıda vatandaşın ölmesinin de önüne geçti. Polis ayrıca özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik yapılan bombalı saldırının failleri olan iki terör örgütü MLKP üyesini de saldırıdan sonra yerini tespit edip çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. Ayrıca bu operasyonlarda Adana’da Şinasi Efendi Caddesi’ne bomba koyup Suriye’den cep telefonu ile patlatan 10 zanlı yakalanıp, bu kişilerden 8’i tutuklandı.

Polis ayrıca yaptığı bu operasyonlarda 7 el yapımı bomba, 3 uzun namlulu silah, 37 pompalı av tüfeği, 34 tabanca, 839 mermi, 491 av tüfeği fişeği, 2 el bomba, 650 gram patlayıcı maddesi, 7 litre patlayıcı yapımında kullanılan madde, 281 zaman ayarlı başlatıcı ele geçirildi.

