Adana polisi alarma geçti! Okul duvarındaki yazı sonrası eş zamanlı uygulama

Adana'da bir mahallede vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarına dikkatini çekmek için okulun duvarına "Uyuşturucuya son" notu yazdı. Bu yazıyı gören Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana genelinde okul etrafında geniş önlemler alarak uygulama başlattı.

83 OKULDA UYGULAMA

Polis yaptığı uygulamada 83 okul ve etrafındaki 50 parkta gün boyu, şüpheli şahısları durdurup arama yaptı. Polis 12 bin 214 kişinin GBT’sini sorgularken, 3 bin 613 aracı durdurup arama yaptı.

Yapılan bu aramalarda 42 araca 37 bin idari para cezası kesildi. Polisin uyuşturucu satışının önüne geçmek için okul çevrelerindeki uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

