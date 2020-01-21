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  4. Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adana’da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşınca otobüsü İncirlik park alanında durdurarak arama yaptı.

Adana polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Adana’da 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaşınca otobüsü İncirlik park alanında durdurarak arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında 2 bin 250 paket piyasa değeri 33 bin 750 lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüsteki bagaj sahibi Y.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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