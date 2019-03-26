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Adana polisi suça geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana polisi yaptığı bir günlük şok uygulamalarda 6 bin 367 şahıs, 2 bin 646 araç sorgulayıp aranan 37 kişiyi yakaladı.

Adana polisi suça geçit vermiyor

Adana polisi yaptığı bir günlük şok uygulamalarda 6 bin 367 şahıs, 2 bin 646 araç sorgulayıp aranan 37 kişiyi yakaladı. Uygulamalarda 17 ruhsatsız silah ve çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler halkın can ve mal güvenliği için gece-gündüz, 24 saat ve 7 gün esasıyla şehrin giriş çıkışları ve ara sokaklarda şok uygulamalara devam ediyor. Polis 25 Mart günü yaptığı bu şok uygulamalarda 6 bin 367 şahsa yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıp, 2 bin 646 aracı kontrol etti. Bu araçlardan 16’sına 8 bin 686 lira para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulamada başka illerde kayıtlı 17 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapılarak, yabancı uyruklu şahısları izinsiz taşıyan 3 araç sürücüsüne toplam 31 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.
Çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise ana cadde ve kavşaklarda satış yapan 2 şahsa ve dilencilik yapan 1 kişiye işlem yapıldı. 11 umuma açık yer denetlenirken, adli ve idari işlemler uygulandı.

Uygulamalarda 17 ruhsatsız silah ele geçirildi
Şok uygulamalarda 7 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 11 fişek, 10 ruhsatsız tabanca ve bu bu tabancalara ait fişekler, 27,50 gram eroin, bin 234 gram esrar 40 uyuşturucu hap, 486 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 28 bin 470 gram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Aranan 37 kişi yakalandı
Ayrıca uygulamalarda dolandırıcılık, mala zarar verme, hırsızlık, taciz, uyuşturucu kullanmak, askeri ceza kanununa muhalefet, basit yaralama, hakaret, yararlanma, tehdit, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hayasızca hareketlerde bulunmak, dilencilik yaptırmak gibi suçlardan haklarında 11 yıl ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası alan 37 şahıs yakalandı.

Adana polisi suça geçit vermiyor

Adana polisi suça geçit vermiyor

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