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Adana polisinden 'şok' baskınlar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla kent genelinde yaptığı 'şok' baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet, gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek ele geçirdi.

Akif ÖZDEMİR-ADANA,(DHA) ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla kent genelinde yaptığı 'şok' baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet, gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin temini açısından uyguladığı tedbirler kapsamında düzenlediği 'şok' baskınlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 molotof kokteyli, 7 tüfek, 61 fişek ele geçirdi. 6 çalıntı motosikletin yakalandığı uygulamalarda şüpheli 5 kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynatılan 3 işyerine ise adli ve idari işlem yapıldı. 317 gram esrar maddesinin yakalandığı uygulamalarda, 187 gümrük kaçağı alkollü içecek, 350 paket kaçak sigara, 847 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 541 sürücüye toplam 183 bin 650 lira ceza kesildi. Hakkında 10 ve 7 yıl yakalama kararı bulanan 2 kişinin de içerisinde olduğu çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Uygulamalarda 9 kayıp çocuk ise ailelerine teslim edildi.

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