Adana polisinden sokakta 'mavi balina' uyarısı (2)

OKULLARDA SEMİNERLER VERİLECEK Bilgilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Semra Kan, yarıyıl tatili olması nedeniyle mahallelerde ve parklarda çalışma yaptıklarını, öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte okullarda seminerler vereceklerini kaydetti. Polislerin Mavi Balina oyunu hakkında bilgiler verdiği Sena Küçük (17) ise bir dönem oyunu merak ederek telefonuna indirdiğini, ancak ailesinin uyarısı sayesinde oynamaktan vazgeçtiğini belirtti. Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!
İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum