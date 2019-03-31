Adana seçim sonuçları! Yerel seçim 2019 sonucunda Adana'da kim önde?

Adana'dan sonu\u00e7lar gelmeye ba\u015flad\u0131. Adana'da MHP'nin aday\u0131 H\u00fcseyin S\u00f6zl\u00fc ile CHP'nin aday\u0131 Zeydan Karalar yar\u0131\u015f\u0131yor.\nADANA'DAN \u0130LK SONU\u00c7LAR\nH\u00fcseyin S\u00f6zl\u00fc - % 62,80\nZeydan Karalar - % 28,62\n\u0130\u015eTE ADANA'DAK\u0130 YARI\u015eTA SON DURUM\n Korkutan uyar\u0131! 1 milyardan fazla insan tehlike alt\u0131ndaEmirgazi se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Konya ilinin Emirgazi il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday? Seben se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 2019: Bolu ilinin il\u00e7esinde hangi parti, hangi aday?