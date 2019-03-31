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Adana seçim sonuçları! Yerel seçim 2019 sonucunda Adana'da kim önde?

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı... Adana'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Adana seçim sonuçları! Yerel seçim 2019 sonucunda Adana'da kim önde?

Adana'dan sonuçlar gelmeye başladı. Adana'da MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü ile CHP'nin adayı Zeydan Karalar yarışıyor.

ADANA'DAN İLK SONUÇLAR

Hüseyin Sözlü - % 62,80

Zeydan Karalar - % 28,62

İŞTE ADANA'DAKİ YARIŞTA SON DURUM


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