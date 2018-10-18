Adana şehir hastanesi'nin teknolojik altyapısı tanıtıldı

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin alt yapısının en son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Kamu-özel işbirliği' (PPP) modeli kapsamında hayata geçen Adana Şehir Hastanesi'nin teknolojik altyapısının Turkcell tarafından kurulduğunu belirten Murat Erkan, bununla ilgili gerçekleştirdiği sunumda şöyle konuştu Hastane komşu kentlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaştı. Tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Turkcell olarak Rönesans işbirliğinde Türkiye'deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi'yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi'nin de teknolojik altyapısında Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi'nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak diye konuştu. Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunduğunu, ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verdiğini ve dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HIMSS) geldiğini sözlerine ekledi.

