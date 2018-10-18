HABER

Adana şehir hastanesi'nin teknolojik altyapısı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin alt yapısının en son teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin alt yapısının en son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Kamu-özel işbirliği' (PPP) modeli kapsamında hayata geçen Adana Şehir Hastanesi'nin teknolojik altyapısının Turkcell tarafından kurulduğunu belirten Murat Erkan, bununla ilgili gerçekleştirdiği sunumda şöyle konuştu Hastane komşu kentlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaştı. Tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Turkcell olarak Rönesans işbirliğinde Türkiye'deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi'yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi'nin de teknolojik altyapısında Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi'nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak diye konuştu. Erkan, Adana Şehir Hastanesi'nin günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunduğunu, ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verdiğini ve dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HIMSS) geldiğini sözlerine ekledi.

PARTNERAnlamak için 2 kere bakın...Anlamak için 2 kere bakın...
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'dan miting gibi adaylık başvurusuBodrum Belediye Başkanı Kocadon'dan miting gibi adaylık başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

Önce kapıyı kapattırdı ardından öğrencisinin boğazına kemer dolayıp dehşeti yaşattı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.