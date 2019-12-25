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  4. Adana sele teslim oldu (10)

Adana sele teslim oldu (10)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEK AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adana sele teslim oldu (10)

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SIKINTILAR GİDERİLECEK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Adana'mızdaki sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Adana Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çelik, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.

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