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Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakalarını arttırdı! Uzmanı "Başvuran hasta sayısı arttı" diyerek uyardı

30.07.2024 15:57
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Yurt genelinde yaşanan aşırı sıcakların ardından uzmanlar besin zehirlenmelerinde artan vakalara dair sık sık uyarılarda bulunuyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığının yükselmesi besin zehirlenmeleri vakalarını arttırdı. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama" dedi.

Adana sıcağı besin zehirlenmesi vakalarını arttırdı! Uzmanı "Başvuran hasta sayısı arttı" diyerek uyardı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da artan sıcaklıklarla birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakalarında da artış görülüyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner, et ve balık ürünleri ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise et ve tavuğun bilindik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

"BAŞVURAN HASTA SAYISI ARTTI"

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, "Hastalarda karın ağrısı, kramp ve ateş gözlemlenebiliyor. Belirtiler hafif seyredip birkaç gün içerisinde düzeliyor ancak bulantı ve kusma fazlaysa destek vermek gerekiyor. Bu dönemde bu vakaları sık görmeye başladık. Acil servise gıda zehirlenmesi semptomlarıyla başvuran hasta sayısı arttı" diye konuştu.

"SAKLANMA DERECELERİ ÇOK ÖNEMLİ"

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Sıcaklık artışının mikroorganizma ve bakteri sayısının artışına da yol açtığını aktaran Doç. Dr. Sümbül, "Et, tavuk ve deniz ürünleri taze tüketilip iyi pişirilmeli. Eksi 18 ve artı 4 derecede muhafaza edilmeli. Gıdaların saklanması çok önemli. Gıda zehirlenmesinde gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Bu çok yanlış bir uygulama. Antibiyotikler doktor önerisiyle kullanılmalı. Sıcak havalarda tuzlu ayran, soda ve su tüketimi çok önemli. Yeteri kadar sıvı alamayan hastalar hastaneye başvurmalı" dedi.

"SICAK HAVADA ET KARARIYOR"

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Kebapçı Cihangir Korkmaz ise bilindik ve güvenilir yerlerden et ve tavuk tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Adana sıcakları had safhaya ulaştı. Sıcakta etler dışarıda kaldığında gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bizler bunun önlemini alabilmek için etleri soğuk havada muhafaza ediyoruz ve sipariş geldikçe pişirip servis ediyoruz. Bu sıcaklarda insanlar güvenilir ve bildikleri yerlerden et ve tavuğu tüketmeli. Sıcak havada et kararıyor ve gıda zehirlenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"PAKET SRVİSE DİKKAT"

Sıcak havada paket servislere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Bu sıcaklarda paket servisler kısa mesafelere yapılmalı. Merkezde müşteriye hızlı servis olursa gıda zehirlenme riski ortadan kalkar" dedi. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
besin zehirlenmesi Adana besin
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