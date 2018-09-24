HABER

Adana Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,70 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,24 1,45 Arpa Kg 0,87 1,18 Mısır Kg 1,00 1,20 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,40 Soya fasulyesi Kg 2,34 2,70 Limon (Enterdonat) Kg 1,65 1,70 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,95 10,00

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdiReyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi
Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandıBüyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.