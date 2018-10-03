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Adana Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 2,55 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 2,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,25 1,35 Mısır Kg 0,76 1,26 Soya fasülyesi Kg 2,55 2,55 Buğday kepeği Kg 0,84 0,95 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,00

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Adana Ticaret Borsası

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