Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 2,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,25 1,35 Mısır Kg 0,76 1,26 Soya fasülyesi Kg 2,55 2,55 Buğday kepeği Kg 0,84 0,95 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,00

