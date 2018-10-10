Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün MiktarEn düşük En yüksek Buğday Kg 1,25 1,43 Mısır Kg 0,92 1,14 Buğday kepeği Kg 0,84 0,96 Un (Bonkalite) Kg 1,15 1,15 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,10 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,80 8,90
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