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Adana Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,96 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük En yüksek Buğday Kg 1,25 1,43 Mısır Kg 0,92 1,14 Buğday kepeği Kg 0,84 0,96 Un (Bonkalite) Kg 1,15 1,15 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,10 2,10 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,80 8,90

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