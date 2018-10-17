Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,32 1,34 Buğday kepeği Kg 0,79 0,99 Mısır Kg 0,92 1,19 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,15 2,15 Soya fasulyesi Kg 2,13 2,49 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
'Suudi başkonsolos görevden alındı' iddiasına yalanlama
Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'
Bakım merkezinde erkek çocuğa tecavüz!
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
ABD yeni yaptırımları açıkladı!
Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti
29 Ekim resepsiyonu Yeni Havalimanı'nda yapılacak
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum