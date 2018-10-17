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Adana Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,49 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,32 1,34 Buğday kepeği Kg 0,79 0,99 Mısır Kg 0,92 1,19 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,15 2,15 Soya fasulyesi Kg 2,13 2,49 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

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