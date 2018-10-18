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Adana Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

Mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,30 1,40 Mısır Kg 0,88 1,05 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,15 Soya fasulyesi Kg 2,20 2,60 Mandalina (Satsuma) Kg 0,80 1,00 Limon (Enterdonat) Kg 1,75 3,00 Greyfurt (Starruby) Kg 1,10 1,10 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50

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Adana Ticaret Borsası

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