Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,30 1,40 Mısır Kg 0,88 1,05 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,15 Soya fasulyesi Kg 2,20 2,60 Mandalina (Satsuma) Kg 0,80 1,00 Limon (Enterdonat) Kg 1,75 3,00 Greyfurt (Starruby) Kg 1,10 1,10 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50

