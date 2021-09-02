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Adana Ticaret Borsası

02.09.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,752,85MısırKg2,372,45AyçiçeğiKg4,905,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,4020,50

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Adana Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

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Sabah
06:05
Öğle
12:43
İkindi
16:19
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Burda Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Yalakı Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
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