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Adana Ticaret Borsası

17.09.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,752,85MısırKg2,472,55AyçiçeğiKg5,105,20Soya fasulyesiKg4,855,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,4019,50

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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