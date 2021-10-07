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Adana Ticaret Borsası

07.10.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,72 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,852,95MısırKg2,642,72AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg4,955,10Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,4024,50

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İkindi
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Akşam
18:21
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
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