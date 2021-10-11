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Adana Ticaret Borsası

11.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,822,92MısırKg2,632,71AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg4,955,10Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,4024,50

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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Akdağ Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Şeyma Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
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