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Adana Ticaret Borsası

19.10.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,20 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,973,07MısırKg2,702,78AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg5,105,20Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Fikir Eczanesi
Seyhan
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