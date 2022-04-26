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Adana Ticaret Borsası

26.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg5,405,50MısırKg5,075,27Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

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