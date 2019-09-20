Adana Valiliği: 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin vatandaşımız olduğu değerlendiriliyor

Adana'da bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Demirören Haber Ajansı'na göre, Dumlupınar Mahallesi'nde sokağa çıkan kişiler, "yabancı uyruklu bir kişinin olayın sorumlusu olduğu" iddiaları sonrası bölgedeki yabancılara ait iş yerlerinin ve dükkanların camlarını kırdı.

Camları kırdıktan sonra iş yerlerine girerek eşyaları dışarı çıkaran saldırganlar, eşyaları yaktı.

Polis mahalleye giderek önce kalabalığı dağıttı, ardından da çıkan küçük çaplı yangınları söndürdü. TOMA'lar ve zırhlı polis araçları, yeniden olay çıkmasının önüne geçmek için bölgede kaldı.

Sosyal medyada da bazı kullanıcılar, Adana'da Suriyelilere ait iş yerlerinin camlarının kırıldığını ve eşyaların yakıldığını iddia ederek bazı görüntüler paylaştı.

Adana Valiliği de bir açıklama yaparak 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun sanıldığını ve şüphelinin arandığını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinlerine de "gerekli sağduyuyu göstermesi" çağrısı yapıldı: